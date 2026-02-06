O contador Jean Havila não é mais o secretário municipal de Finanças. Ele ficou pouco mais de três meses no cargo. Havia assumido em 20 de outubro e conseguiu dar uma organizada na pasta. Há alguns dias, porém, ele conversou com o prefeito Gustavo Botogoski (PL) e explicou que, infelizmente, não estava conseguindo compatibilizar o trabalho à frente da SMFI com as demandas de seu escritório de contabilidade. Por esta razão, decidiu sair. Gustavo entendeu os motivos e agradeceu a dedicação de Jean durante o período em que foi o guardião dos cofres municipais.

…Fica Chico

Com a saída de Jean do comando da Secretaria de Finanças quem foi promovido a titular foi o então Zero Dois da pasta: Francisco Amauri Arruda estava na diretoria geral da SMFI desde 20 de outubro. Chico, inclusive, havia aceitado ser o DG da pasta a convite de Jean. Economista de formação, ele tem uma trajetória de décadas no serviço público, sendo considerado um profissional de muita competência e um gentleman no trato com os colegas de trabalho e comunidade. Sem dúvida, Gustavo acertou em promovê-lo a secretário.

Audiência pública do HMA acontece na próxima terça-feira (10) sábado pela manhã

Está confirmada para a próxima terça-feira, 10 de fevereiro, a audiência pública convocada pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores para discutir o atendimento prestado pelo Hospital Municipal de Araucária (HMA). O responsável pela organização do evento é o vereador Fabio Pavoni (PV) e o encontro começa às 19h, no plenarinho da Casa de Leis. O encontro é aberto ao público e também será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Poder Legislativo.

Inclusive, boa parte das discussões da sessão plenária da Câmara desta terça-feira, 3 de fevereiro, teve como pano de fundo a audiência pública da próxima semana. O que não faltou foi comentário sobre a melhor forma de gestão do hospital. Há quem entenda que ele precisa ser administrado por servidores públicos concursados (igual acontece nas UBSs). Há os que entendem que ele deve ser entregue para um terceiro administrar, nos mesmos moldes do que acontece em Fazenda Rio Grande (a chamada outorga). Duas coisas, no entanto, são ponto comum: 1) as opiniões foram dadas na empolgação, sem análise técnica do melhor modelo, e 2) ninguém acha que manter a gestão do HMA por meio de organizações sociais é uma boa.

