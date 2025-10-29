O prefeito Gustavo Botogoski (PL) nomeou nesta terça-feira, 28 de outubro, Jonas Moreno Macedo de Campos para comandar a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE). Ele era o diretor geral da pasta desde 1º de janeiro. Edison Roberto da Silva, o Coruja, estava como secretário interino da SMTE até então.

A nomeação de Jonas para o cargo foi oficializada em cerimônia realizada na sede da Secretaria de Trabalho e Emprego. O evento reuniu diversos secretários municipais e representantes da Força Sindical, da qual o novo secretário é membro.

Durante o evento de posse, Gustavo fez questão de ressaltar que a nomeação de Jonas não é fruto de indicação política e sim do excelente trabalho que ele vem desenvolvendo como diretor geral da SMTE desde janeiro. “O Jonas foi uma grata surpresa. Nos últimos meses ele tem tocado a Secretaria no dia a dia e já mostrou que não brinca em serviço. Tanto é que transformou uma pasta que muitos diziam ter que ser extinta quando assumimos a Prefeitura num órgão que em setembro colocou Araucária no topo da geração de empregos em todo o Estado”, destacou.

Já falando como novo titular da pasta, Jonas agradeceu ao apoio que sempre recebeu de todo o secretariado e a confiança de Gustavo em dar-lhe a missão de comandar as políticas públicas de qualificação profissional e geração de empregos na cidade. “Já colhemos alguns frutos e tudo isso graças a confiança do prefeito, mas também a dedicação de todos os nossos funcionários aqui da SMTE. É esse trabalho em equipe que está fazendo a diferença na vida de quem nos procura em busca de qualificação ou emprego”, afirmou.

Com a ida de Jonas para o cargo de secretário a direção geral da pasta passa a ser ocupada pela psicóloga Ana Jessica Dangelo. Em discurso rápido, ela agradeceu a oportunidade dada pelo prefeito. “Só tenho a agradecer ao Gustavo e ao Jonas. Estou aqui para somar e juntos fazermos com que a Secretaria siga sendo a diferença na vida das pessoas”, resumiu.

Edição n.º 1489.