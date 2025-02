NP: Sessões da Câmara recomeçam na próxima semana

Na próxima terça-feira, 4 de fevereiro, às 9h, a Câmara de Vereadores retoma as suas tradicionais sessões plenárias ordinárias. Será a primeira sessão “pra valer” da 19ª legislatura.

A expectativa, como manda a tradição, é que nesse primeiro encontro não haja votação de projetos de lei ou indicações. Haverá, no entanto, a recepção de proposições como “expedientes recebidos”, dando início a tramitação pelo Poder Legislativo para votações futuras. Os trabalhos também devem contar com a presença do prefeito Gustavo Botogoski (PL), que – como chefe do Executivo – leva sua mensagem aos representantes do povo junto ao Poder Legislativo.

Também como é praxe na primeira sessão do ano, o encontro deve ser aproveitado para que os vereadores discursem, digam o que andam fazendo e assim por diante.

