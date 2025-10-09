O Sindicato dos Servidores Públicos de Araucária (SIFAR) não se sensibilizou com a explicação da Prefeitura de que a liberação de um médico da Unidade Básica de Saúde Santa Mônica para fazer serviço administrativo na entidade sindical prejudicaria a população araucariense.

Birrento, o Sifar bateu o pé e mesmo podendo solicitar outro profissional cismou que queria o médico Bruno Garcia Mansolelli batendo cartão no sindicato ao invés de atendendo pacientes no consultório da UBS Santa Mônica. Por conta disso entrou com uma ação judicial contra o Município de Araucária para que o profissional fosse liberado.

Em seu pedido o Sifar justificou que a legislação municipal autoriza que a entidade requisite qualquer filiado que pertença a sua diretoria. Ou seja, o sindicato não precisa pensar no que é melhor para a população na hora de fazer tal pedido. Com base nisso a Justiça acabou concedendo uma liminar para que o médico fosse liberado.

Com isso, os pacientes da UBS Santa Mônica já perderam seu médico e o Sifar já ganhou um administrativo novo formado em Medicina. O Município informou a esta Coluna que irá recorrer da decisão e fará o que for possível para que os usuários do Santa Mônica voltem a ter seu clínico geral novamente.

Edição n.º 1486.