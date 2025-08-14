Desde a semana passada a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) realiza alguns serviços ao longo da Avenida das Araucárias para melhorar a segurança de quem utiliza a via.

Um dos serviços é a recuperação do guarda-corpo sobre o elevado da linha férrea, bem no começa da Avenida das Araucárias. A estrutura que havia ali estava danificada há anos, principalmente por causa de alguns acidentes registrados no local. Para resolver o problema, as equipes da SMOP retiraram o que havia sobrado das proteções antigas e construíram uma nova, com mais de um metro de altura, quase o dobro da anterior.

A troca do guarda-corpo de ambos os lados da pista deve ser concluída esta semana, mas a parte de cacharia da estrutura só poderá ser retirada no mês que vem, em razão do tempo de cura do concreto, que é de 21 dias.

Outra melhoria realizada pela SMOP é próxima a Paróquia Nossa Senhora das Dores, que fica já na região do Vila Angélica. Ali, para aumentar a segurança de quem frequenta as missas e outros encontros da igreja, bem como aqueles que trafegam pela via, estão sendo implantadas duas faixas de desaceleração: uma de 37 metros de extensão, que dará acesso ao portão principal da Paróquia e outra de 17 metros de extensão, para quem acessa a capela mortuária. A ideia é que a obra esteja terminada já na semana que vem.

Edição n.º 1478.