A Câmara de Vereadores retorna com suas sessões plenárias a partir da próxima semana. Os trabalhos na Casa estavam em recesso desde o final de dezembro. A primeira plenária de 2026 está marcada para terça-feira, 3 de fevereiro, com início às 9h. Os interessados em acompanhar o trabalho dos edis podem fazê-lo presencialmente ou pelas redes sociais do Legislativo.