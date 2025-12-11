Uma notícia veiculada em nossa edição da semana passada sobre o nome dos assessores dos vereadores Ben Hur Custódio de Oliveira (União) e Ricardo Teixeira (Republicanos) gerou alguns questionamentos sobre a estrutura dos demais vereadores. Houve quem achasse que os outros edis não tivessem a mesma quantidade de cargos à sua disposição. É fato – porém – que todos tem direito ao mesmo número de assessores, cinco no total. Todos com os mesmos salários: 1 chefe de gabinete, que ganha R$ 13.341,16. 1 assessor parlamentar executivo, que tem salário de R$ 12.050,08. 1 assessor de gabinete parlamentar, que tem vencimentos de R$ 10.651,41 e 2 assessores parlamentares comunitários, que recebem R$ 8.545,99 cada.

