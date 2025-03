NP: União e PSD podem ter mudanças em Araucária

Outros dois partidos que muito possivelmente mudem de mãos ao longo das próximas semanas é o União Brasil e o PSD. Em Araucária eles estão sob a orientação política do ex-vereador Ben Hur Custódio de Oliveira, que preside pessoalmente o primeiro e mantém o segundo sob o mando de seu filho, Ben Hur Custódio de Oliveira Junior.

Nos últimos dias vereadores de ambas as legendas procuraram a direção estadual desses partidos e manifestaram o descontentamento com o fato de terem na presidência de seus partidos pessoas que foram alijadas do processo político local. O recado teria sido entendido pelos caciques estaduais, que prometeram mudanças. Agora é aguardar.

Edição n.º 1455.