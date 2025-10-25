O presidente da Câmara de Vereadores, Eduardo Castilhos (PL), determinou a ativação do sistema de rastreamento de todos os veículos locados pelo Poder Legislativo e que estão à disposição dos membros da Casa.

Ao todo, o sistema será instalado nos treze automóveis que estão cedidos aos gabinetes dos vereadores. “Com essa iniciativa queremos garantir mais transparência, segurança e controle operacional dessa frota”, explicou o presidente.

Com o sistema instalado, será necessário o registro dos condutores dos veículos, que só podem ser servidores dos gabinetes. O Poder Legislativo também poderá acessar informações como o deslocamento feito pelo carro, velocidade desenvolvida e até registros de excessos de aceleração, frenagem e rotação do motor e coisas do gênero. “Com essas medidas promovemos o uso responsável e eficiente dos veículos oficiais, reforçando o controle administrativo e a responsabilidade no uso de recursos públicos”, destacou Castilhos.

Edição n.º 1488.