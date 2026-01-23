Presidente da comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, Fábio Pavoni (PV) está organizando uma audiência pública para discutir a situação do Hospital Municipal de Araucária (HMA).

O encontro está marcado para acontecer no dia 10 de fevereiro, uma terça-feira. O evento terá início às 18h30 e será realizado no plenarinho da Câmara de Araucária.

De acordo com o vereador, a audiência tem como objetivo buscar entender quais são as principais reclamações da comunidade araucariense que utiliza os serviços do HMA. “Da mesma forma queremos entender dos gestores, das instituições representativas de classe e da população em geral como podemos melhorar a administração do HMA. Afinal, não é segredo para ninguém que já há muito tempo o nosso hospital vem sendo criticado pela qualidade do atendimento que presta”, pontuou.

Também conforme o edil, todos os interessados em acompanhar a audiência pública podem comparecer presencialmente ao plenarinho da Câmara no dia 10 de fevereiro. No entanto, como o número de assentos naquele espaço é limitado, também será possível acompanhar as discussões pelas redes sociais do Poder Legislativo. A transmissão será feita ao vivo e simultaneamente no Facebook e Instagram.

Edição n.º 1499.