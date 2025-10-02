Realizada na última segunda-feira, 29 de setembro, a audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) referente ao segundo quadrimestre de 2025 trouxe um dado bastante relevante: o número de exames agendados pela Prefeitura em 2025 já é muito superior ao ofertado em todo o ano de 2024.

Os dados são oficiais e integram um relatório que o Município precisa apresentar a população a cada quatro meses. Os números mostram que de janeiro a agosto de 2025, ou seja, oito meses, foram realizados 43.926 exames, sendo que em todos os meses de 2024 esse número foi de 26.285.

O aumento significativo na realização desses exames tem impacto direto nas filas existentes para cada um dos procedimentos. Tanto é que a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) conseguiu reduzir drasticamente o tempo de espera de várias delas.

Entre os exemplos de exames que estavam represados em 1º de janeiro de 2025 e que tiveram uma evolução satisfatória está o de radiodiagnóstico. No início do ano eram 5.216 pessoas esperando pelo procedimento. No último dia de agosto apenas um cidadão aguardava. Uma redução de praticamente 100%. “Em Saúde não existe zerar a fila, porque todos os dias novas consultas são realizadas e procedimentos solicitados. Por isso, nosso objetivo é trazer esse tempo de espera para algo aceitável.

Ainda temos muito para melhorar, pois em se tratando de Saúde houve uma negligência muito grande por parte do Poder Público ao longo dos últimos anos. Mas aos poucos temos conseguido resultados muito bons”, comentou a secretária de Saúde, Renata Knopik Botogoski.

Ao longo de 2025 a Prefeitura também conseguiu avançar consideravelmente na oferta de vários outros tipos de exames. Em janeiro, por exemplo, 1.644 araucarienses aguardavam por uma tomografia. No final de agosto eram 448.

Outro exemplo foi de pacientes aguardando uma ultrassonografia. Em janeiro eram 13.958. No final de agosto esse número havia caído para 4.644.

FALTAS

Também durante a audiência a Secretaria de Saúde apresentou um dado preocupante, que é o de pessoas que faltam a uma consulta ou exame que estava agendado, o chamado absenteísmo.

O número total de consultas e exames agendados nos oito primeiros meses de 2025 foi de 177.290, sendo que o número de faltas alcançou 32.252, o que equivale a 18,19%. Quando estratificado por tipo de procedimento, os pacientes dão mais cano em exames laboratoriais, com índice de 30,19%. Ou seja, para cada 10 exames laboratoriais agendados 3 não são feitos porque o usuário não compareceu.

Já em consultas eletivas o índice de faltas é de 17,44%. Na chamada atenção ambulatorial especializada o percentual é de 20,94% e nas consultas psicossociais de 21,10%.

