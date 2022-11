O Fantasma da Baixada

O início da História do Araucária FC, teve início da década de 30. Assim como tantas outras equipes de futebol o Araucária era mais um dos times que atuava onde havia um espaço, um campo com espaço para os torcedores acompanharem os jogos. Até que em 1939 um grupo de moradores formado por empresários, políticos, profissionais das mais diversas áreas de trabalho e principalmente todos amigos, se reuniram e adquiriram uma área que seria transformada no campo oficial do Araucária FC também conhecido como Fantasma da Baixada.

A área adquirida até hoje permanece inalterada, às margens do Rio Iguaçu, próxima as pontes metálicas, o campo sempre foi conhecido pelo fato que em todas as partidas a bola que recebia um chute forte ia parar dentro da água, para isso, sempre havia um barco com um remador para recuperar a pelota.

Essa área já passou por diversas reformas, e até a época em que o Estádio foi construído, o campo tinha apenas uma cerca que dividia os jogadores da torcida, aos poucos foram construídas as arquibancadas e os vestiários. Mas, uma das dificuldades que sempre houve neste lugar, não vem de reformas e sim da própria natureza. Devido a sua proximidade com o Rio Iguaçu, em épocas de muita chuva e que o rio transborda, o campo é o primeiro lugar a ser atingido e não havia jogos. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela natureza, o Araucária FC é o time de futebol mais antigo de Araucária e que vem ultimamente tentando uma vaga nas campanhas estaduais.

O sonho de ter uma equipe de futebol que representasse a Cidade de Araucária, teve início sólido quando esses homens resolveram investir na formação de uma equipe com seu campo próprio, e nada mais correto que os identifiquemos, com certeza a maioria dos nomes são lembrados como nomes de ruas, uma justa maneira de homenageá-los não somente pela área do campo de futebol, mas pelas suas colaborações na construção de nossa cidade. São eles aqui muitos deles ainda jovens e hoje de saudosas memórias: DR. AMUR FERREIRA – CEZAR TRAUCZYNSKI – OTAVIO GALIZE – ALBERTO DALLABONA – CELSO SILVA – RODRIGO FERREIRA GOMES – ALGACIR PIZZATTO – DJALMA PIZZATTO FRUET – ABILIO FRUET – EDEMAR MACHADO – ZEZO PIZZATTO – REYNALDO ALVES PINTO – ELYRIO ALVES PINTO. Apesar da falta de identificação de todos os que aparecem nesta foto, os aqui citados também faziam parte dos primeiros atletas do Araucária FC.

Uma das maiores reformas que o campo do Araucária FC recebeu foi na década de 70 quando o então Prefeito Bel. José Tadeu Saliba (in memorian), designou equipes de trabalho para recuperar e reformar o Campo de Futebol do Araucária FC., que passou a se chamar Estádio Pedro Nolasco Pizzatto, e esse grupo foi o responsável pelo seu início.

Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida

Texto de Terezinha Poly — Administradora da página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook.