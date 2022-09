O OSA e o 7 de setembro

O OSA na sua missão cidadã, junta-se a demais entidades de Araucária na celebração do 7 de setembro.

É importante o processo de reflexão sobre o significado do Sete de Setembro de 1822 para a história brasileira, data que abriu caminhos novos e diferentes para o país. Onde houve avanços importantes da Independência até os nossos dias. Devemos celebrar essas conquistas com entusiasmo e patriotismo; mas, por outro lado, temos que olhar, com todo carinho, para os imensos gargalos sociais que ainda existem em nosso País. Situações que pedem de cada um de nós, mas do que uma simples opinião, e sim ações que transformem nossa realidade.

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021