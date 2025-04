O que é o Amalá? Ponto de Cultura Samba de Biloca promove oficina sobre o tema

Você sabia que o Amalá é uma comida sagrada, cheia de axé e história? Já ouviu falar da força que ela carrega, da ancestralidade que alimenta e do cuidado que ela representa dentro do Candomblé? Essas questões serão respondidas durante a Oficina Mesa de Terreiro Culinária Ancestral e Diálogo Cultural – Amalá nos dias 31 de maio e 1º de junho, das 14h às 20h30, promovida pelo Ponto de Cultura Estudos e Memória Ancestral Samba de Biloca. O evento acontece na sede do Centro, localizada na Rua Professora Leonor Machado Bussi, no bairro Thomaz Coelho.

“Um encontro para aprender, sentir, preparar e honrar essa comida de Orixá que é puro conhecimento e resistência. Vamos abrir nossas portas, nossas gamelas e nossos corações para quem quiser conhecer e vivenciar a força do Amalá. Essa oficina é uma oportunidade linda para se aproximar do saber de terreiro, entender os motivos que nos fazem cozinhar com tanto respeito e, claro, meter a mão no dendê”, convida a Mestra Fernanda Machado.

Programação

No primeiro dia os participantes vão acompanhar uma conversa sobre o que é o Amalá, qual seu significado ancestral, a que Orixá é oferecido e porque é considerada uma comida tão sagrada. No segundo dia será a hora de colocar a mão na massa (e no quiabo – um dos ingredientes dos Amalá).

A oficina é gratuita, porém as vagas são limitadas. Para garantir sua participação, é necessário preencher o formulário disponível no Instagram (no link da Bio).

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB e conta com apoio da Prefeitura Municipal. Para mais informações, entre em contato pelo fone (41) 9 9221-5715, com Fernanda Machado.

Edição n.º 1461.