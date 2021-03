Obra da Sanepar deixa moradores sem água no Capela Velha

Compartilhe esta notícia:

Sanepar disse que os transtornos são temporários. Foto: divulgação

Uma obra que a Sanepar está executando na rua Chopim, esquina com a Rouxinol, no Jardim Condor, bairro Capela Velha, está dando dor de cabeça para os moradores. Eles alegam que por conta dos serviços, estão ficando vários dias sem água. “Além do rodízio, que já castiga a gente, ainda tem essa obra que nos deixa sem água também. Tá complicado”, reclamou uma moradora.

Outro morador se manifestou e disse que reconhece que as obras são para trazer melhorias no abastecimento, porém a Sanepar deveria providenciar um fornecimento emergencial nos dias que os serviços acontecem e a água acaba sendo cortada. “É muito tempo sem água, mesmo quem tem reservatório em casa acaba sendo prejudicado”, contestou.

Em contato com a Sanepar, esta informou que a obra vai melhorar a distribuição de água na região. Porém, os serviços não interferem no abastecimento porque a companhia faz as interligações justamente nos dias de rodízio. O que pode estar ocorrendo são rompimentos de rede, que podem prejudicar o abastecimento de forma pontual. A companhia pediu paciência dos moradores, pois os serviços são temporários.

Texto: Maurenn Bernardo

