Obra do Complexo Esportivo Tupy entra na reta final

O complexo está quase prontinho e em breve a comunidade terá um espaço ideal para a prática desportiva. Foto: Marco Charneski

Uma obra bastanta aguardada pelos moradores da região do bairro Campina da Barra está prestes a ser concluída. A construção do Complexo Esportivo Tupy, onde está localizado o Estádio Municipal Ludovico Bylnoski, que iniciou em 2014, na rua das Orquídeas, entrou na reta final, segundo informou a Secretaria Municipal de Obras. A comunidade espera ansiosa porque a entrega do estádio estava prevista para o final de 2016, no entanto, o prazo não foi cumprido devido a problemas no andamento da obra, que precisou ser paralisada. Quando retomada, alguns serviços tiveram que ser refeitos, o que atrasou ainda mais o cronograma incialmente previsto.

Agora a SMOP informou que as obras estão em fase de finalização e que a empresa contratada está aguardando a vistoria para ligação da energia elétrica por parte da Copel. Explicou ainda que há alguns procedimentos de recebimento da obra e que a previsão de entrega à Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), que ficará responsável pelo espaço, é de até 30 dias. A SMOP não adiantou detalhes se haverá ou não a entrega oficial do Complexo à comunidade do Campina da Barra.

Sobre o complexo

O Complexo está sendo construído no espaço onde ficava o campinho do Tupy. Além do campo de futebol, o espaço conta com arquibancada, pista de caminhada, uma academia da terceira idade, playground, aparelhos de ginástica, pista de skate, algumas salas multiuso onde poderão ser realizados cursos e um estacionamento.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021