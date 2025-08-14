Aguardada há décadas, a duplicação da PR-423, que liga Araucária a Campo Largo, começará a ser executada na próxima segunda-feira, 18 de agosto. A data foi confirmada pela própria Via Araucária nesta quarta-feira (13).

Vencedora da concessão para administrar diversas rodovias que cruzam o Paraná, caberá a Via Araucária executar os serviços. Equipes de obras e engenharia da concessionária explicaram que estão em fase de mobilização para o início dos trabalhos de duplicação, que alcançarão todos os 26 quilômetros de extensão da rodovia. Nos últimos dias, inclusive, a licença de instalação foi emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT), permitindo o pontapé inicial dos trabalhos. A previsão para conclusão da obra é fevereiro de 2027.

Também segundo a Via Araucária, o início da duplicação acontece entre os quilômetros 9 e 35 da rodovia. Em Araucária, por exemplo, as obras começam no trecho que conecta a Av. das Nações à Rua Luiz Armando Ohpis (KM 10+550). Neste local será construído um viaduto ligando os bairros Estação ao Fazenda Velha. Outro trecho araucariense da rodovia que será mexido neste primeiro momento é o que conecta à rua Cesário Furman (KM 12+800), bem próximo a Gerdau.

Sobre o início dos trabalhos, Pedro Veloso, diretor de engenharia da Via Araucária, explicou que a duplicação reforça o compromisso da concessionária em promover a melhora no trânsito com o desenvolvimento econômico da região, além do cumprimento de todas as etapas do cronograma de obras previsto em contrato. “A duplicação qualifica a infraestrutura rodoviária beneficiando o comércio e as empresas da região, melhorando o fluxo de veículos, reduzindo filas e, principalmente, aumentando a segurança de todos”, disse Pedro.

ATENÇÃO REDOBRADA

A concessionária informou ainda que fará a comunicação antecipada de desvios e interdições que possam impactar nos trajetos de ônibus e outros veí­culos, com croquis detalhados e sinalização no local. Além disso, a Via Araucária vai divulgar aos usuários, ao poder público e outras entidades representativas todas as intervenções previstas no trecho com pelo menos uma semana de antecedência. Essa comunicação será feita diariamente por meio dos canais oficiais da Via Araucária (canal de WhatsApp, Instagram e website) e enviada diretamente a todas as demais partes interessadas.

Edição n.º 1478.