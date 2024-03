Obras vão provocar interdição em um novo trecho da Avenida dos Pinheirais

Um novo trecho da Avenida dos Pinheirais será interditado a partir desta terça-feira (26/03), próximo à empresa Gonvarri, no bairro Capela Velha. Por conta disso, o Departamento de Trânsito de Araucária sugere que os motoristas façam um pequeno desvio enquanto as obras de melhoria na via estiverem sendo executadas. A previsão é de que a intervenção no trecho da via dure cerca de 30 dias.

Já os motoristas que estiverem indo do bairro sentido Avenida das Araucárias, devem entrar na Avenida Martins Deda, passar pela Rua Francisco Skraba e seguir pela Rua Célio José Franceschi até chegar na Avenida das Araucárias. Os veículos que vão sentido bairro precisam apenas trafegar pela Rua Curió em vez de utilizar a Avenida dos Pinheirais.

Sobre as obras

A Prefeitura de Araucária está renovando a pavimentação de um grande trecho da Avenida dos Pinheirais, a obra abrangerá uma área de 15.171,28 m², o equivalente a 1.689,30 metros de extensão, do trecho entre a rua Gralha Azul até a Avenida das Araucárias.

Além da nova capa asfáltica, a obra terá serviços de terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.