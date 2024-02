ONG EVA lança projeto para ampliar atendimento nos bairros

A ONG EVA vai descentralizar seus serviços através do projeto EVA’s nos Bairros, que será lançado no próximo dia 22 de fevereiro, às 19h, na sede da entidade, localizada na Rua Luiz Franceschi, 963, bairro Thomaz Coelho.

Segundo a presidente da ONG, Adri Ribeiro, a proposta nasceu da necessidade de alcançar pacientes oncológicos em toda a cidade, por isso foram recrutados novos voluntários e também se buscará parceria com algumas secretarias municipais.

“Com o projeto, a ideia é colocar um representante EVA em cada bairro, porque sabemos que existem muitos pacientes oncológicos que ainda não sabemos onde estão. Eles podem ter acesso a vários direitos e não têm essa informação, precisam saber que a ONG EVA tem muitos projetos e programas para beneficiá-los”, afirma Adri.

Ela reforça ainda que o objetivo é alcançar o máximo possível de pacientes, com a oportunidade de avaliar de perto suas necessidades e ajudá-los da melhor forma possível. E a disposição de voluntários será extremamente importante nessa missão. “Num mundo egoísta e individualista, existem muitos apelos para que nos despreocupemos com a construção social. Aqueles que conseguem romper o casulo, descobrem um novo modo de vida, mais gratificante e socialmente relevante. A ONG EVA tem esse sonho e trabalha firme nesse propósito, sendo assim, acreditamos no sucesso do projeto, onde todos os dias seremos convidados a desenvolver nosso amor ao próximo”, observa.

