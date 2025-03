ONG EVA promove mega bazar de Carnaval no próximo sábado (01)

A ONG EVA, entidade que atende pacientes oncológicas, convida toda população para participar de um mega bazar de Carnaval no próximo sábado (01/03), no horário das 8h30 às 13h30. Serão mais de 5 mil peças, entre roupas, calçados e acessórios, com opções para toda a família, pelo preço único de R$5,00. Isso mesmo! Pagando apenas “cincão” cada peça, você poderá comprar muito, gastar pouco, e ainda renovar o seu guarda-roupa.

O bazar acontece na Rua Luiz Franceschi, 963, nas dependências do antigo CTI, no bairro Thomaz Coelho. “Não perca essa oportunidade, venha cair na folia de ofertas que a ONG preparou para você”, convidam as organizadoras.

Edição n.º 1454.