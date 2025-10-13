Para marcar o mês de conscientização sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama e de colo de útero, a ONG EVA, que atende pacientes oncológicas, irá promover no sábado, 18 de outubro, o 1º Rose Festival. O evento acontecerá no Araucária Acqua Park, localizado na rua Yoshiaki Nagano, 121, Jardim Condor, a partir das 19h, com muitas atrações musicais, comida boa e diversão para o público.

O valor do ingresso é de R$ 80, e os 300 primeiros compradores ganharão uma camiseta do evento, e os 300 primeiros que apresentarem o canhoto do ingresso no dia do evento receberão um chopp rosa gratuito de 500ml. Os ingressos podem ser adquiridos via WhatsApp (41) 99807-3648, no Pereira’s Café e Bistrô (@pereirascafeebistro), na academia Body Fitness (@vemprabody), no Salão Rosa Chic (@salaorosachic_) e na sede da ONG EVA, localizada na rua Coronel Joaquim Palhano, nº 50, no Centro.
A Banda Áudio Trip, a cantora Isah Bueno, o cantor Marllon Maia e o cantor Giuliano Teixeira (neto do saudoso Teixeirinha) estão entre as atrações musicais.

“O primeiro Rose Festival é um evento 100% beneficente. A arrecadação dos ingressos será revertida em prol das necessidades de saúde das mulheres, por exemplo, despesas com mamografias e preventivos. O festival conta com muitos apoiadores, entre eles a proprietária do Araucária Acqua Park Noeli, que entendeu a importância de participar e ajudar a comunidade, porque essa luta é de todos nós. Uma vida não tem preço!”, declara a fundadora e embaixadora da ONG EVA Adri Ribeiro.

Também são apoiadores do 1º Rose Festival a GM Serviços Terceirizados, Bella Pizza, Azzolin Clínica Odontológica, Contabilidade Griner, Academia Body Fitness, Jornal O Popular do Paraná, Cactus Calçados, Araucária Transporte Coletivo, Rádio Paraná Oficial, Centro Óptico Portão, Cartão de Todos – Curitiba Portão, Instituto Saúde da Visão e Tulio Bandeira.

Edição n.º 1486.