Ações sociais inspiradas no Natal podem fazer toda a diferença nessa época tão especial. Já imaginou como pequenas atitudes podem transformar o Natal de alguém? A ONG “Propósito Seja Luz” entende a importância disso e realiza uma campanha especial de Natal para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social em Araucária. Neste ano, a entidade quer atender as comunidades Lagoa Azul, Israelense e famílias que trabalham com reciclagem.

É fácil contribuir com esta ação, basta doar frangos, cestas básicas, panetones ou chocotones, para que as famílias possam ter uma ceia natalina digna. Também podem ser doados kits de higiene. Quem preferir colaborar de outra forma, basta fazer um PIX de qualquer valor na chave CNPJ 42.480422/1000-51. A ONG poderá fazer a retirada das doações caso a pessoa não tenha condições de leva-las. Para mais informações, entre em contato pelo fone (41) 99916-1324, com a Léo. “Sua ajuda faz toda a diferença. Vamos iluminar o Natal de quem mais precisa!”, convida a ONG.