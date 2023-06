ONG Reencontro abre processo de seleção para interessados em atuar como voluntários na causa da adoção e apadrinhamento

A ONG Reencontro está abrindo um processo seletivo para voluntários que querem realizar atividades sociais e de atendimento ao público na causa de adoção e apadrinhamento de crianças e adolescentes. O objetivo deste chamado é o atendimento às diversas células da organização, que apoia toda rede de adoção em Araucária e promove o encontro de crianças e adolescentes institucionalizados, legalmente aptos à adoção, com pretendentes habilitados.

Voluntários poderão atuar no atendimento jurídico a famílias, como foco na proteção e garantia de direitos das crianças e adolescentes; atendimento terapêutico com foco nas crianças e adolescentes em situação de acolhimento e famílias em situação de vulnerabilidade; pós-adoção – grupo de apoio à famílias constituídas pela adoção; Projeto Vidas que se Encontram – busca ativa para promover o encontro de adotantes e acolhidos; eventos como audiência pública, palestras, atendimento à rede de proteção, interação com profissionais do município e estado; e busca de doações.

Interessados em participar deverão comparecer na reunião de instrução que será realizada na sexta-feira (30/06), às 19h, na sede da ONG, que fica na rua Coronel João Antônio Xavier, 529 – Centro ou também poderão enviar e-mail para: reencontroadocão@gmail.com

No dia 9 de julho a ONG Reencontro também irá promover uma festa julina na sua sede, onde a população poderá comparecer e conversar com alguns profissionais, que estarão à disposição para explicar sobre adoção, apadrinhamento e família acolhedora.

Edição n. 1369