ONG Reencontro promove feijoada beneficente neste sábado (9)

A ONG Reencontro convida a comunidade araucariense a prestigiar sua feijoada beneficente, que acontecerá no próximo sábado, 9 de março, na sede da entidade, localizada na Rua Cel. João Antônio Xavier, 529, Centro. O almoço será servido no horário das 11h30 às 15h, no local ou quem preferir poderá optar pelo sistema de marmitas. A média terá o valor de R$18 e a grande R$20. O kit completo para viagem serve até 3 pessoas e custa R$50 e para comer no local o valor será de R$60. As reservas antecipadas poderão ser feitas pelo fone (41) 99715-4326.

Segundo o coordenador da ONG, Marcelo Santos, toda renda obtida com a feijoada será revertida para as ações e programas da entidade e parte será utilizada em uma festa de Páscoa para as crianças e adolescentes que estão na fila de adoção.

A Reencontro apoia a rede de adoção em Araucária e promove o encontro de crianças e adolescentes institucionalizados, legalmente aptos à adoção, com pretendentes habilitados.

Edição n.º 1405