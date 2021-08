Foto: Carlos Poly

Nestes dias mais frios, a Operação Inverno atendeu 154 pessoas em situação de rua na última semana (entre os dias 28 de julho e 04 de agosto) no serviço de albergagem temporária instalado no Centro Dia Idoso. Os dias com maior procura do serviço foram na terça (03), quarta (04) e na quarta passada (28), chegando a ter 26 atendimentos diários.

A albergagem é um acolhimento emergencial e imediato de pessoas em situação de rua para pernoite. Na acolhida da Albergagem, essas pessoas passam por uma avaliação de saúde. O usuário recebe um kit de higiene, banho e refeições (jantar e café da manhã). Algumas doações de roupas recebidas na Campanha do Agasalho também são ofertadas aos usuários do serviço, porém é grande a demanda de roupas de frio masculinas (como jaquetas, meias, gorros, sapatos).

O acesso ao serviço pode ocorrer até 22h30 de modo espontâneo ou até meia-noite quando feito pela equipe da abordagem. O Serviço de Albergagem é realizado à noite no Centro Dia Idoso (Rua Nossa Senhora dos Remédios, 1273 – Fazenda Velha) e deve ocorrer até 06 de setembro.

Texto: PMA