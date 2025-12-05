A Operação Natal em Araucária teve início em 24 de novembro e seguirá até 24 de dezembro de 2025, período em que o fluxo de pessoas e a movimentação comercial aumentam significativamente. A Polícia Militar reforça que atua de forma integrada com as demais forças de segurança, porém destaca que seu efetivo está empregado principalmente no policiamento ostensivo e preventivo, tanto em áreas com maior índice de criminalidade quanto nos centros comerciais, onde ocorre elevação nos registros de furtos e roubos nesta época do ano.

Além dos crimes presenciais, a PMPR alerta para o crescimento dos golpes aplicados pela internet, que têm afetado de maneira expressiva comerciantes e consumidores. Por serem delitos de difícil identificação e rastreamento dos autores, a corporação reforça a importância de atenção redobrada por parte dos lojistas, especialmente diante de transações suspeitas ou pedidos incomuns feitos por meios digitais.

A Polícia Militar reitera que situações emergenciais devem ser comunicadas imediatamente pelo telefone 190 ou pelo aplicativo oficial. Já denúncias que não demandam intervenção urgente podem ser registradas pelo número 181. Para boletins online, a orientação é utilizar o site da Polícia Civil.
A corporação reforça ainda que a população pode acompanhar informações, tirar dúvidas e conhecer mais sobre seu trabalho por meio do Instagram oficial do 17º BPM. O aplicativo 190, disponível para download, também facilita o acionamento em casos de necessidade.

A Operação Natal é realizada em conjunto com a Guarda Municipal de Araucária, que também coloca seu efetivo nas ruas nessa época de maior movimentação de compras no comércio para garantir a segurança da população.

Edição n.º 1494. Maria Antônia.