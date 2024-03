Operação policial resulta em prisão por tráfico de drogas e lesão corporal

Na noite de sábado (09/03), uma equipe em patrulhamento na região do bairro Alvorada foi abordada por um indivíduo. O homem, visivelmente embriagado e confuso, relatou a ocorrência de uma briga com faca em uma rua próxima, mas optou por não se identificar, temendo possíveis represálias.

Diante da urgência da situação, a equipe coletou informações sobre o local da briga e liberou o informante para agilizar a resposta à ocorrência.

Ao chegar no local indicado, a equipe deparou-se com um portão aberto e grande quantidade de sangue no chão. Diante dessa cena, evidenciando uma possível pessoa ferida, os policiais entraram no terreno onde encontraram sangue espalhado por toda parte.

As duas primeiras casas estavam iluminadas, mas sem sinal de moradores. Na última casa à esquerda do terreno, havia mais sangue na porta.

Ao adentrar na residência, os policiais se depararam com dois indivíduos consumindo maconha. A equipe imediatamente procedeu com a abordagem, constatando o consumo ilícito da droga. Durante a revista pessoal, o rapaz admitiu ter drogas em seu bolso, sendo encontradas duas embalagens de cocaína e duas de crack, totalizando cinquenta porções prontas para venda. Além disso, foram localizadas embalagens de maconha sobre uma cama.

A busca domiciliar resultou na apreensão de uma quantia significativa em dinheiro, mais drogas armazenadas em uma mochila e bolso de casaco, uma balança de precisão, embalagens plásticas semelhantes às utilizadas para a maconha, elásticos para dinheiro, dichavador, cigarros de maconha, uma faca suja com substância semelhante à maconha, dois celulares (um azul de posse do Sr. Antônio e outro preto em uma mochila).

No decorrer da busca, o indivíduo confessou que a droga era de sua posse e tentou subornar os policiais, mencionando que conseguiria até quarenta mil reais com a ajuda de seu tio. Diante dessas circunstâncias, ambos os indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Um dos rapazes apresentou resistência, sendo necessário o uso seletivo da força para sua detenção.

Um rapaz apresentava uma lesão aparente no braço esquerdo, indicativa de um corte de faca, foi encaminhado pelo SIATE ao Hospital Municipal de Araucária. Após os procedimentos médicos, o indivíduo foi liberado, sendo acompanhado pelo SIATE no hospital.

No total, a operação resultou na apreensão de R$ 5.080,85 em dinheiro e 210 gramas de maconha (com 84 porções prontas e 20 sem seda), 44 gramas de cocaína (139 porções embaladas) e 34 gramas de crack (260 porções embaladas). Além disso, foram confiscados uma balança de precisão, embalagens plásticas, elásticos para dinheiro, dichavador, cigarros de maconha, faca com resíduos da substância, e dois celulares.