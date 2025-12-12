Enviado pela Prefeitura à Câmara no final de outubro, o projeto de lei que fixa a despesa e estima a receita do Município para o ano de 2026 foi aprovado pelos vereadores em primeira votação nesta terça-feira, 9 de dezembro. O texto deve ser ratificado em sessão extraordinária marcada para esta quinta-feira (11), às 16h.

Conhecido como Projeto de Lei Orçamentária (LOA), o texto é construído ao longo de todo o segundo semestre pelos setores técnicos de cada secretaria municipal e órgãos da administração indireta. Nele, cada pasta elenca o que pretende realizar ao longo do ano seguinte. Posteriormente, todas esse planejamento é enviado à Secretaria Municipal de Finanças (SMFI), a quem cabe condensar num documento único e adequá-lo a realidade financeira da arrecadação estimada para o ano subsequente.
Para o ano que vem o Município estima arrecadar R$ 1,9 bilhão em receitas correntes e outros R$ 217, milhões em receitas de capital. Deste montante, no entanto, é preciso descontar algo em torno de R$ 215 milhões a título de cota-parte para formação do bolo nacional do Fundo Nacional da Educação Básica (FUNDEB), além de outros R$ 5 milhões referentes a descontos e renúncia de IPTU e outros tributos.
Também conforme estabelece a legislação, a LOA contabiliza como receita o chamado orçamento da seguridade social, que é a grana que circula pelo Fundo de Previdência Municipal de Araucária (FPMA). Para 2026 só de entradas estão estimados R$ 368,5 milhões.

Feitas todas essas contas, a estimativa é que a receita total do Município para 2026 feche em R$ 2.286.846.868,84.

Orçamento do Município para 2026 será de quase R$ 2,3 bilhões

DESTINO

Dos órgãos que compõe a administração direta e indireta do Município, três ficarão com metade de toda essa grana. O Fundo de Previdência, que é responsável pelo pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais, encabeça a lista com R$ 469.078.003,45. Na sequência aparece a Secretaria Municipal de Educação (SMED) com R$ 378.879.371,17 e fechando o top 3 a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) com R$ 332.932.807,44.

Na tabela abaixo você confere o valor destinado para cada órgão da administração direta e indireta, bem como o repassado ao Poder Legislativo para custeio de sua estrutura.

Edição n.º 1495.