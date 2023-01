Ordem DeMolay convida jovens araucarienses para fazer parte do grupo

A Ordem DeMolay é um grupo de jovens patrocinado e apoiado pela maçonaria desde 1919, que foi criado nos Estados Unidos por um Maçom da cidade de Kansas, chamado Frank Sherman Land, com o objetivo de criar bons cidadãos que respeitam as leis, que convivem em harmonia com a sociedade, ajudam o próximo e que sirvam de exemplo para outros jovens.

A instituição congrega jovens de diferentes idades e que possuem necessidades e aspirações diferentes, com cerca de 110 mil membros espalhados pelo Brasil, filiados ao Supremo Conselho DeMolay Brasil, órgão responsável pela administração no país.

Em novembro do ano passado foi fundado em Araucária mais um Capítulo DeMolay, chamado Cavaleiros do Iguaçu, nº 1208, com a finalidade de unir os jovens do município para transformar a sociedade e formar novos líderes. O Capítulo Cavaleiros do Iguaçu está convocando jovens entre 12 anos completos a 21 anos incompletos para se tornarem membros do grupo e assim aprenderem lições que lhes auxiliarão na vida adulta, tais como falar em público, procedimentos parlamentares, hierarquia e disciplina, respeito às regras, importância de auxiliar a comunidade e responsabilidade.

Os interessados em fazer parte do grupo podem entrar em contato pelos telefones: (41) 98840–0279 ou pelo site: www.demolayparana.org.br/fale-conosco/.