Organizador de festinha foi parar da DP por posse de drogas

Uma equipe da Guarda Municipal se deslocou da sua sede na madrugada de domingo, 31 de janeiro, para atender uma situação de perturbação da tranquilidade na rua Pedro Druszcz, no centro de Araucária. O cidadão que fez a chamada disse que na suposta festinha, além do som muito alto, haviam pessoas consumindo drogas e bebidas alcoólicas, situação que foi confirmada pelos GMs.

A equipe questionou o anfitrião sobre o consumo de drogas e ele negou o fato, porém, no local foi encontrada uma pequena quantidade de maconha. Os convidados foram orientados a deixar a reunião, pois estavam infringindo duas situações previstas nos decretos referentes ao combate a pandemia do novo coronavírus: evitar aglomerações e uso de máscaras. O proprietário do estabelecimento também foi multado conforme a lei de perturbação do sossego (Lei 2159/2010), e encaminhado à Delegacia por posse de maconha.