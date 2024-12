Organizadores do Natal Entre Amigos pedem doações para campanha natalina

A campanha ‘Natal Entre Amigos’ foi criada com o objetivo de arrecadar e distribuir doces para as crianças e suas famílias, e tem na coordenação os amigos Anderson da Pizzaria Fiuzza, Rafael da Barbearia Raffa Stylle e Marlon Brem. Este ano eles estão com a arrecadação a pleno vapor, e a previsão de entrega é para o dia 22 de dezembro, durante uma grande festa que acontecerá das 10h às 16h, na praça da Avenida Independência.

Para quem quiser contribuir, estão sendo aceitas doações de doces até o dia 15 de dezembro, sendo balas, pirulitos, pipocas, chocolates, entre outros. As doações devem ser entregues na Barbearia Raffa Stylle, ou basta entrar em contato com a equipe, que alguém irá até o seu endereço para buscar.

Caso não puder doar os doces, você pode contribuir fazendo um PIX de qualquer valor. “Sua doação, por menor que seja, fará uma grande diferença no Natal de muitas famílias”, diz um dos organizadores.

Além da distribuição de doces, o evento também contará com barracas de comidas para os visitantes. Em caso de dúvida, ou para obter informações sobre o PIX, entrar em contato com o número (41) 99621-4708. A Barbearia Raffa Stylle está localizada na Avenida Independência, n.° 888, no Porto das Laranjeiras.

