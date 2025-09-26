A Orthodontic Araucária comemorou cinco anos, consolidada como parte de uma rede de franquias com mais de 350 clínicas distribuídas em todo o país, sustentada por mais de vinte anos de experiência no mercado odontológico. Reconhecida principalmente por sua especialidade em aparelhos ortodônticos, a clínica oferece também uma gama completa de procedimentos, como implantes, restaurações, profilaxias e tratamentos clínicos gerais. O atendimento é realizado por uma equipe de especialistas que acompanham pacientes de diferentes idades, desde crianças até adultos, com foco em tratamentos que conciliam estética e saúde.

A jornada do paciente na Orthodontic começa com uma avaliação inicial, momento em que o profissional define os próximos passos e estrutura o plano de tratamento adequado a cada caso. Esse acompanhamento é contínuo e personalizado, garantindo que o paciente inicie sua trajetória de forma segura e clara. Nos casos de emergência, o atendimento é imediato.

Entre as opções modernas de tratamento, destaca-se o Invisalign, tecnologia de alinhadores transparentes que proporciona resultados eficazes, praticidade no uso e discrição estética. Por ser removível, oferece ao paciente maior conforto e flexibilidade no dia a dia, mantendo a qualidade e a eficiência do processo ortodôntico.

A Orthodontic reúne em suas unidades toda a infraestrutura necessária para a realização dos tratamentos, com equipamentos que permitem exames como raio-x e escaneamentos diretamente no local. Isso garante que todas as etapas, desde a avaliação até a colocação do aparelho, sejam realizadas dentro da própria clínica, sem necessidade de deslocamentos adicionais.

O aparelho ortodôntico, em suas diferentes versões, como o fixo tradicional, o fixo estético, o fixo autoligado e o alinhador invisível, desempenha papel essencial não apenas na estética, mas principalmente na função mastigatória, que é o aspecto central do tratamento. O restabelecimento adequado da mastigação contribui diretamente para a saúde bucal e geral do paciente, enquanto os ganhos estéticos completam o processo.

Além dos tratamentos ortodônticos, a clínica disponibiliza soluções estéticas e funcionais adicionais, como facetas, lentes de contato dental, clareamentos, implantes, próteses, profilaxias, raspagens e restaurações.

SERVIÇO

A Orthodontic Araucária está localizada na rua Major Sezino Pereira de Souza, 591, em cima da Rodrigues Doces. A avaliação pode ser agendada presencialmente ou de forma online, pelo telefone (41)3073-0886 ou através do site https://www.orthodonticbrasil.com.br

Edição n.º 1484. Maria Antônia.