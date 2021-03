OSA – Clareza na informação

Um dos traços mais característicos dos seres humanos é que eles vivem em coletividades e precisam da convivência com outros seres humanos para se realizarem como pessoas. Nesse momento de pandemia, essa dimensão essencial de nossas vidas tem deixado a desejar.

Mas, a gestão do que é público precisa de transparência! Por razões legais, éticas, morais ou políticas, o cidadão tem o direito a ter clareza dos atos públicos. Seja na elaboração de novas leis; na publicação e comunicação de um Decreto Lei, na divulgação de informações confiáveis que envolve o coletivo, entre outros. A abrangência e eficácia da informação pública-coletiva, não pode ser privilégios de poucos. Portanto pedimos clareza da edição de leis, que sejam acessíveis através da objetividade tanto no conteúdo, quanto na divulgação. E que as transmissões virtuais necessárias, sejam através de técnicas e profissionalização. Essa é a recomendação do OSA. Contatos: araucaria@osbnrasil.org.br (41) 9987-5060.

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021