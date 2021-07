OSA – descarte consciente de lixo eletrônico

O Observatório Social de Araucária, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária – ACIAA e demais entidades convidadas, retoma o projeto já realizado em 2019 que visa a realização de campanhas de conscientização ambiental e a implantação do programa para arrecadação de resíduos eletrônicos, no Município de Araucária.

O objetivo é promover ações educativas através do “Descarte Consciente de Lixo Eletrônico”, despertando atitudes e comportamentos sustentáveis, no âmbito empresarial e comunidade em geral.

O OSA promoverá algumas ações, inclusive o dia “D” para a coleta do lixo eletrônico, que será em junho/21. Portanto se você cidadão tem esse resíduos em casa para descarte, guarde para uma entrega e destinação com responsabilidade.

E se houver voluntários e ou entidades interessados nesse projeto entre em contato com o OSA (41) 9987-5060 – araucaria@osbrasil.org.br

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021