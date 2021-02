OSA em novo endereço

Compartilhe esta notícia

O Observatório Social de Araucária, esteve com sua sede oficial por 4 anos na Rua Pedro Druscz, 122, sl 4, centro. O espaço era cedido pelo seu presidente Luiz Carlos Griner, sem nenhum custo ao OSA, o que foi um grande incentivo para o início dos trabalhos com menos despesas. Todos os demais diretores agradecem ao presidente pelo desprendimento em contribuir.

Em 2021, pensando no pós-pandemia a diretoria do OSA, sente a necessidade de agregar forças e busca junto a ACIAA um espaço físico para instalação de sua sede, como acontece em muitas cidades onde funciona OS’s, são anexos às Associações Empresariais por afinidade de objetivos.

Assim sendo, a ACIAA, através de seu Conselho Deliberativo, na presidência de Juscelino Katuragi de Melo, cede espaço em suas dependências para instalação do OSA a partir de 2021. O OSA continua seu trabalho agora na rua João Pessoa, 145 – sl. 17 – térreo – Centro. Tel. (41) 99987-5060.

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021