OSA – Seja um voluntário

Nós, do Observatório Social, desenvolvemos nossa organização em torno de uma visão de um mundo ético, que preza pelo respeito à sociedade, valoriza a transparência e a excelência em todas as suas ações e relações com os diversos públicos interessados. Desde a nossa fundação, adotamos a conduta ética como princípio essencial para a realização das nossas atividades fim. Como todo organismo vivo, estamos em permanente transformação, acompanhando as mudanças da sociedade.

Todos os colaboradores do Sistema OSB (atuando exclusivamente em nome das unidades da organização ou em conjunto com parceiros), voluntários, fornecedores, prestadores de serviço e subcontratados, parceiros, mantenedores, representantes e quaisquer outras partes que atuem em nome do Sistema OSB devem seguir o disposto no Código de Conduta.

Se você é um cidadão que identifica-se com essa causa, seja um voluntário do Observatório Social de Araucária, desde que não tenha vínculos político-partidários. Para saber como é o trabalho da entidade e como participar, faça contato com a coordenação no tel. (41) 9.998-5060 ou araucaria@osbrasil.org.br.

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021