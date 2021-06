OSA solicita mudança no horário das Sessões Plenárias da Câmara Municipal

O Observatório Social de Araucária, acompanha as Sessões Plenárias através de voluntários, porém tem acolhido muitas reclamações do horário da realização das mesmas, que eram realizadas no período noturno e agora são realizadas nas manhãs de terças-feiras. Acreditando que parte da população gostaria de exercer sua cidadania no acompanhamento do legislativo, porém ficam impossibilitados por ser durante expediente de trabalho, solicitou junto a presidência da “casa de leis” que seja revisto a possibilidade das sessões retornarem para o período noturno. É compreensível as razões legais para serem durante o período de expediente dos servidores, porém o OSA chama atenção para a transparência do legislativo em mostrar a população o trabalho realizado. Contato OSA: (41) 99987-5060 e email: araucaria@osbrasil.org.br.

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021