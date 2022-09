Ótica Clube da Visão comemora 30 anos de loja em novo endereço

Agora situada no coração da cidade, a rede prioriza atendimento e qualidade dos produtos

Com laboratório próprio e lojas em Araucária e Campo Largo, a Ótica Clube da Visão está completando 30 anos no mercado. Desde 1992, a loja conta com as melhores marcas de armações, lentes e lentes de contato, com diversas opções que agradam os diferentes tipos de clientes. Além das armações, lentes, solares e kits de limpeza, oferece os serviços de ajustes e limpeza gratuitos para os clientes. A loja é conhecida na cidade pelos produtos de qualidade, com valores a partir de R$99. As compras ainda podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros.

Em comemoração aos 30 anos, a rede está realizando a ação “Comprou, ganhou”. Na compra de um óculos completo com as lentes selecionadas, a segunda lente é por conta da loja. Outra campanha que também é válida para o mês de setembro é do cupom de desconto a partir da sua armação antiga. Basta você levar a sua armação antiga no momento da compra, que automaticamente ganhará desconto no valor final.

Além da variedade, qualidade e bom atendimento, a Ótica ainda possui conteúdo exclusivo no Instagram (@clubedavisao), com dicas e informações sobre saúde ocular, estética e até mesmo com publicações que informam as campanhas e promoções.

O atendimento não fica limitado somente ao presencial. A ótica ainda atende de forma virtual pelo whatsapp 41 99962-6919. Por meio do app, os clientes têm contato com os vendedores, que auxiliam na compra sem a necessidade de sair de casa.

Serviço

O novo endereço da Ótica Clube da Visão é Rua Carlos Cavalcanti, 61 – Centro, e o atendimento é de segunda à sexta das 9h às 18h, e sábado das 9h às 13h.