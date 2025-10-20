Uma noite cheia de energia, alegria e muita dança gaúcha. É o que promete o aulão gratuito que está sendo organizado pelo grupo de dança Raça Galponeira, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O evento acontece no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, na quarta-feira, 29 de outubro, das 19h às 20h30, e será referente ao Outubro Rosa, campanha de prevenção e conscientização ao câncer de mama e de colo de útero.

“Queremos incentivar o público a participar e apoiar a causa. Vai ser um momento pra se divertir, aprender alguns passos e celebrar a vida e a saúde. A roupa para participar do aulão fica a critério da pessoa, o importante é participar! No entanto, damos uma dica: seria lindo ver todo mundo de rosa, fazendo alusão à campanha, ou trajado de prenda e peão, valorizando nossa cultura gaúcha”, convida o grupo.

Interessados em conhecer o grupo de dança gauchesca Raça Galponeira ou em participar das aulas (no centro da cidade), podem entrar em contato pelos números de WhatsApp (41) 99755-5140 (Aline) ou (41) 99519-6549 (Vera).

Edição n.º 1487.