A Boa Nova pregada por Jesus mudou radicalmente as normas e os conceitos tidos como normais pela sociedade da época. Ele era um homem do povo, que participava das festas e que aceitava de bom grado os convites para ir na casa dos pecadores e dos fariseus. Num sábado, após a celebração no Templo, um fariseu distinto o convidou para almoçar na sua casa e, ele, prontamente aceitou o convite. Como bom observador que era, notou que as pessoas buscam os primeiros lugares, como busca de destaque e importância. Ele, então, não perde a oportunidade para ensinar e apresentar a grande novidade do reino. Em primeiro lugar, ensina que convém sentar nos últimos lugares, pois, caso seja convidado será uma honra vir para frente. Do contrário, será humilhante ter que deixar os primeiros lugares e sentar-se nos fundos.

Na sequência, ele apresenta o grande desafio do banquete do reino, ou seja, convidar a fazer parte dele os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Era normal na época convidar aqueles que certamente iriam retribuir na mesma medida o convite recebido. Jesus, pelo contrário, ensina que no Reino de Deus não pode haver retribuição. Tudo deve ser feito na gratuidade, sem esperar troca ou recompensa. Esse é certamente um desafio enorme, mas, é a novidade anunciada pelo Mestre. Ele simplesmente inverte as realidades, porque, no fundo, ele quer nos ensinar que, mais do que buscar os primeiros lugares, é preciso aprender a servir. E, servir na gratuidade, indo ao encontro dos mais simples e humildes, sem esperar qualquer tipo de compensação ou troca.

Toda a vida de Jesus e todos os seus ensinamentos, giram em torno do serviço gratuito e pleno, em prol dos mais necessitados. Ele mesmo, o Mestre dos Mestres, nos mostra o caminho, dizendo que não veio para ser servido, mas, para servir e dar a vida em resgate de muitos. Se observarmos as atitudes do Mestre, veremos que em nenhum momento ele realiza algo esperando troca, elogios ou recompensas. Ele simplesmente ama na gratuidade, sempre pronto a ajudar a quem mais precisa, não importando o dia e nem a hora. E ainda mais: ele vai ao encontro exatamente daqueles mais sofridos e excluídos, sabendo que eles não poderão lhe dar nenhuma recompensa por esse gesto.

Com seus ensinamentos, Jesus nos ensina o caminho que nos conduz à verdadeira felicidade: servir, em vez de ser servido. Ele nos dá o exemplo, lavando os pés dos discípulos, e, pede que façamos o mesmo. Grande no Reino de Deus não é aquele que ocupa os primeiros lugares, ou, aquele que detém mais poder e domínio sobre os outros. Muito pelo contrário: é aquele que se humilha, buscando sempre os últimos lugares, ou seja, sempre pronto a colocar a sua vida a serviço dos irmãos. Ele, que era Mestre e Senhor, nos deu o exemplo, amando e servindo os mais necessitados.

Como passageiros neste mundo, seguidores do evangelho de Jesus, somos chamados a aprender e viver a grande lição do Reino de Deus, ou seja, colocar a nossa vida a serviço dos irmãos. Fazer o bem, sem esperar recompensa humana, mas, certos de que o Pai nos recompensará na eternidade. Nem um copo de água, dado com amor, passará despercebido do Pai. Como Peregrinos de Esperança, passemos pelo mundo amando, fazendo o bem, servindo na gratuidade, construindo o Reino de Deus.

