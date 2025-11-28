Padre critica apoio da Prefeitura à Marcha pra Jesus, mas não menciona que Município investiu mais de R$ 300 mil em Festa da Padroeira há 3 anos

Uma postagem do padre Marcos Cardoso, pároco do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, feita esta semana em seu perfil no Facebook tem repercutido na cidade. Nela, ele critica o apoio financeiro que a Prefeitura deu ao evento Marcha pra Jesus.

Na primeira versão da postagem, padre Marcos chegou a mencionar que o Município estaria investindo R$ 400 mil no evento. Posteriormente ele corrigiu o texto e trocou o valor para R$ 160 mil, que é quanto custou o show da dupla gospel Jefferson e Suellen, que encerra a Marcha pra Jesus no Parque Cachoeira neste sábado, 29 de novembro.

O padre, no entanto, não citou que há três anos o Município utilizou do mesmo expediente para patrocinar três dias de festa em comemoração à Padroeira de Araucária. O evento, inclusive, foi realizado em parceria com o Santuário. Pelo menos R$ 300 mil foram pagos pela Prefeitura aos cantores que se apresentaram naquela oportunidade.

Na postagem feita esta semana o padre disse o seguinte: “não sou de me posicionar ou falar publicamente sobre questões políticas, mas diante da atual situação não posso ficar calado. Sinto-me profundamente indignado ao ver o apoio financeiro da Prefeitura — por meio da Secretaria da Cultura — à Marcha para Jesus (não sou contra, porém o tratamento deveria ser feito com equidade). Enquanto isso, para um bem histórico, cultural, religioso e identitário de Araucária, como o Santuário Nossa Senhora dos Remédios, fundado em 28/02/1855, não há recursos ou o devido enquadramento nos requisitos necessários para auxiliar na sua revitalização, algo tão simples e urgente como a pintura e preservação de sua estrutura”, escreveu.

Ele segue dizendo que o valor pago a dupla seria o suficiente para restaurar completamente a parte externa do Santuário e ainda garantir ações culturais permanentes para a comunidade. “Poderiam argumentar dizendo que faz parte da Semana da Cultura Cristã. Pergunto: onde estão as outras denominações religiosas? Se é Cristã, poderia trazer um artista da música católica também. Diálogo inter-religioso é abrir-se para conversar com todos, indistintamente, sem fazer acepção”, completou.

Em outro texto atribuído ao padre, ele reconhece a legitimidade jurídica do apoio dado pelo Município à Marcha, mas questiona se teria sido respeitado a impessoalidade e laicidade da administração pública. “No entanto, mesmo perante a legalidade, não seria oportuno indagar se essa escolha corresponde, de fato, às prioridades da administração pública? Atende verdadeiramente ao interesse coletivo de maneira equilibrada? Está em consonância com princípios essenciais da gestão pública, como impessoalidade e laicidade?”, questiona.

Festa da Padroeira

O evento católico custeado pelo Município aconteceu em 4, 5 e 6 de novembro de 2022 no próprio Parque Cachoeira. Em homenagem à padroeira de Araucária, Nossa Senhora dos Remédios, que é celebrada em 30 de outubro. A festa foi organizada conjuntamente pela Prefeitura e pelo Santuário Nossa Senhora dos Remédios.

Naquela oportunidade, quatro atrações nacionais foram custeadas com dinheiro público nos mesmos moldes do que vem sendo feito agora. Os shows foram de Rio Negro e Solimões, Wilson e Soraia, Cleiton e Camargo e o grupo Garotos de Ouro. Somados, os cachês pagos apenas aos artistas ultrapassaram R$ 300 mil.

Só a dupla Rio Negro e Solimões recebeu R$ 172.500,00. Cleiton e Camargo R$ 65 mil. Wilson e Soraia outros R$ 60 mil e Garotos de Ouro R$ 12.500,00. O Santuário também pôde comercializar doces e salgados dentro da festa, sendo que os recursos arrecadados com a venda foram destinados as ações desenvolvidas pela paróquia.