A Secretaria Municipal de Educação (SMED) deu início nos últimos dias a mais uma etapa do projeto para distribuir uniformes escolares a todos os alunos da rede municipal de ensino, desde aqueles que estudam em Cmeis até os que frequentam as séries iniciais do Ensino Fundamental.

Num primeiro momento, os trabalhos se concentraram na formatação da licitação para definição da empresa que vai fornecer os uniformes. Paralelamente a essa etapa os pais precisam confirmar o tamanho certinho das roupas utilizadas por seus filhos.

Embora tenha havido um planejamento prévio do tamanho desses uniformes com base na idade das crianças, a ideia agora é fazer um ajuste fino para que nenhuma criança acabe recebendo peças maiores e nem menores.

Pais precisam informar tamanho do uniforme escolar de seus filhos até dia 21 de dezembro

Para facilitar esse trabalho a Prefeitura desenvolveu uma espécie de sistema para que os pais confirmem esses tamanhos. Essa etapa, de acordo com a Secretaria de Educação, é indispensável para o bom andamento do processo e para o cumprimento do cronograma de confecção e entrega. Os pais precisam ficar atentos porque a data final para preenchimento desse cadastro é neste domingo, 21 de dezembro, até às 23h59

O Sistema de Solicitação de Uniformes está disponível no site https://uniformes.araucaria.pr.gov.br/. Lá, os pais poderão realizar a escolha do tamanho do uniforme do filho, sendo que o acesso deve ser feito por meio do CPF do responsável legal da criança e também da data de nascimento do aluno. Também é possível acessar o sistema escaneando o QR Code que ilustra esta matéria.

Com o acesso feito, os pais precisarão preencher um termo de ciência e, na sequência, com base nas tabelas de medidas disponibilizadas no sistema, informar a numeração dos tamanhos de roupas vestidas por seu filho. Aqueles pais que têm mais de um filho na rede informarão os tamanhos dos uniformes de todos numa pancada só.

Cada aluno receberá dois kits. Um de inverno e outro de verão. O kit de inverno será composto de jaqueta em tactel, calça em helanca e camiseta manga longa. No caso do kit masculino de verão, estão incluídos uma jaqueta em helanca, bermuda em helanca, calça em helanca e camiseta manga curta. No caso do kit feminino de verão, há uma jaqueta em helanca, short-saia em suplex, calça em helanca e camiseta manga curta.

MAIS INFORMAÇÕES

Os pais ou responsáveis que tiverem dúvidas ou dificuldades para acessar o sistema podem entrar em contato com a Secretaria de Educação pelo whatsapp 41 99922-1580. O atendimento fica disponível de segunda a sexta-feira das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30

Edição n.º 1496.