A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), promove no dia 27 de fevereiro de 2026 uma palestra sobre turismo religioso no município. O evento será realizado às 8h30, no Auditório do Museu Tingui-Cuera, localizado no Parque Cachoeira, com participação aberta à comunidade.

Com o título “Desenvolvimento do Turismo Religioso: Conceitos e Oportunidades”, o encontro será conduzido por Daniel Aguirre Campos, mestre em Turismo e Desenvolvimento. A proposta é apresentar conceitos relacionados ao turismo religioso e discutir possibilidades de organização e estruturação desse segmento no contexto local.

O tema abrange manifestações de fé presentes no município, observadas em templos, celebrações, tradições, arquiteturas, festas, símbolos e práticas espirituais de diferentes matrizes religiosas. Essas expressões integram a formação histórica e cultural da cidade e compõem parte de seu patrimônio cultural imaterial.

Durante a palestra, serão abordadas formas de articulação entre práticas religiosas, patrimônio cultural e atividades turísticas, considerando aspectos como planejamento, gestão, qualificação da experiência de visitantes e relações com a economia criativa. A atividade também prevê diálogo sobre a participação de diferentes segmentos da sociedade nesse processo, incluindo gestores públicos, lideranças religiosas, profissionais do turismo e estudantes.

