Panificadora Kituti’s inaugurou no início do mês e promete conquistar os clientes

A Panificadora Kituti’s, localizada em Araucária, surge como um exemplo de dedicação e adaptação em meio aos desafios enfrentados no período da pandemia. Iniciando suas atividades pouco antes do cenário global de restrições sociais, a empresa, inicialmente voltada para eventos, viu-se obrigada a repensar sua estratégia diante da proibição das festas.

Com determinação e criatividade, a equipe da Kituti’s buscou alternativas para manter suas atividades, mesmo que de forma limitada. Foi então que, com o retorno parcial das aulas, uma oportunidade única surgiu: o convite para gerenciar a cantina do Colégio Adventista de Araucária. Esse foi apenas o primeiro passo para uma reviravolta significativa na trajetória da empresa.

No ano passado, o casal de proprietários Érica e Nelson, receberam a proposta de adquirir uma panificadora que pertencia à família da fundadora. Com uma conexão sentimental e vasta experiência no ramo, a decisão foi tomada, e a equipe embarcou na missão de revitalizar o espaço. Após uma reforma, a panificadora abriu suas portas no dia 11/02/2024, marcando o início de uma nova fase promissora.

O diferencial da Kituti’s não está apenas em oferecer produtos tradicionais e deliciosos, mas também em incorporar conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. A equipe investiu em cursos de produtos low carb e, além disso, a proprietária Érica está concluindo sua graduação em Nutrição, o que agrega um toque ainda mais profissional ao cardápio.

Com a missão de proporcionar opções saudáveis e nutritivas, a Panificadora Kituti’s tem planos ambiciosos para o futuro. A oferta de alimentos funcionais e a introdução do café colonial, sempre apreciado pelos clientes, são iniciativas que prometem conquistar os paladares. Além disso, a panificadora planeja disponibilizar em breve um buffet de sopas, oferecendo uma opção diferenciada para os amantes de uma culinária mais diversificada.

No futuro, eles pretendem incluir, além do café colonial, sanduíches e das sopas, opções vegetarianas no cardápio para atender um público ainda mais diversificado. A empresa busca criar um ambiente acolhedor e inclusivo, onde todos os clientes se sintam bem-vindos.

“A Panificadora Kituti’s representa não apenas um estabelecimento comercial, mas uma história de perseverança, adaptação e paixão pela culinária. Com uma equipe dedicada e uma visão clara para o futuro, a Kituti’s está pronta para conquistar o paladar de Araucária e oferecer uma experiência gastronômica memorável”, afirmam os proprietários Érica e Nelson.

O espaço foi reformado e está ainda mais aconchegante para receber os clientes da Kituti’s

Serviço

A panificadora está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 1016 e os clientes podem conhecer melhor o trabalho através das redes sociais de empresa, Facebook: Panificadora Kituti’s e Instagram: @_kitutis

NINA SANTOS / Edição n.º 1403