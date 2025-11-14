Neste sábado, 15 de novembro, o Papai Noel marcará presença no Shopping Pinheiros com várias atrações para a criançada.

O bom velhinho chegará às 15h para recepcionar os visitantes. Além disso, o evento também contará com distribuição de balões, camarim de pintura infantil, pipoca e a tão esperada foto com o Papai Noel.

A ação conta com o apoio das lojas Glow Cosméticos, Dreambox Presentes, Milky Moo e Laguna Scooters.

O Shopping Pinheiros está localizado na Avenida Dr. Victor do Amaral, n° 1769, no Centro, próximo do viaduto da entrada da cidade. No sábado, o horário de funcionamento será das 10h às 22h.