Paraná recebe 173,1 mil doses contra a Covid-19, todas para população em geral

Foto: Américo Antonio/SESA

Mais um lote com vacinas contra Covid-19 desembarcou no Paraná na tarde de quinta-feira, 8 de julho. A remessa, parte do 30º lote de distribuição do governo federal, possui 173.160 doses do imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech e será utilizada para o avanço da vacinação da população em geral por faixa etária.

Na madruga desta sexta-feira (9) está prevista, ainda, a chegada de mais 47.800 doses da CoronaVac, da parceria Butantan/Sinovac, que também será utilizada para a imunização da população geral e para D2 por causa do prazo de aplicação (três semanas).

A Secretaria de Estado da Saúde está avaliando o quantitativo que será distribuído para os 399 municípios, de acordo com o novo critério. Após a análise será realizada a distribuição de forma equitativa para as 22 Regionais de Saúde, provavelmente já a partir desta sexta-feira (9).

“A vacinação está avançando no Estado e já começamos a ver os números de internações diminuindo. É importante que a população esteja atenta ao chamamento de seu município e não deixe de se imunizar, seguindo também os protocolos de segurança, como higienização das mãos, distanciamento social e uso de máscara”, alertou o secretário de Saúde, Beto Preto.

A meta estabelecida pela Secretaria estadual de Saúde é de aplicar a primeira dose ou dose única em 80% da população-alvo até agosto, e 100% até setembro.

VACINÔMETRO

Os municípios paranaenses já aplicaram 6.208.629 vacinas contra a Covid-19. São 4.728.395 primeiras doses, 1.372.515 segundas doses e 109.646 doses únicas (Janssen). O Paraná é o sexto que mais aplicou vacinas e tem eficácia de 85% de aplicação (entre doses distribuídas e aplicadas).

Texto: Agência de Notícias do Paraná