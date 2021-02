Paraná recebe mais 18 pacientes vindos do Amazonas

Compartilhe esta notícia

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Paraná recebeu mais 18 pacientes com Covid-19 vindos de Amazonas, na Região Norte do País, e agora conta com 31 amazonenses em sua rede de atendimento hospitalar. O voo da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou às 1h30 desta terça-feira, 2 de fevereiro, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Logo em seguida eles foram transferidos para tratamento no Hospital do Rocio, em Campo Largo. O último paciente foi recebido na unidade às 4h.

Com idades entre 22 e 74 anos, os pacientes foram transferidos do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto; dos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) Eliameme Rodrigues Mady, Zona Sul, Coroado, José Lins; além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Salles. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, eles serão internados em leitos de enfermaria e só serão deslocados para Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em caso de piora.

O Governo do Paraná se colocou à disposição para prestar assistência em saúde aos pacientes do Amazonas, que passa por dificuldades no enfrentamento ao coronavírus, principalmente em relação a acesso a oxigênio, fundamental para tratamento nas UTIs. A estratégia é ajudar a suprir a demanda gerada com o aumento de hospitalizações na rede pública de saúde daquele estado.

Diversas Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizaram o transporte de pacientes até o Hospital do Rocio. Foram mobilizados vários profissionais da saúde, entre eles médicos, enfermeiros e técnicos para a recepção no Aeroporto Afonso Pena. O Governo do Estado recebeu apoio das prefeituras de Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Pinhais.

AMAZONAS

Até o momento, 432 pacientes foram transferidos do Amazonas para unidades de saúde de outros estados. Desses, 424 estão recebendo tratamento do novo coronavírus e os outros oito são pacientes da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), que vão passar por cirurgias oncológicas no Hospital de Câncer 3, do Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro.

As cidades que já receberam pacientes do Amazonas foram: Teresina (PI), São Luís (MA), Brasília (DF), João Pessoa (PB), Natal (RN), Goiânia (GO), Belém (PA), Maceió (AL), Vitória (ES), Recife (PE), Uberaba (MG), Campo Largo (PR), Florianópolis (SC), Palmas (TO), Porto Alegre (RS) e Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC).

As transferências tiveram início no último dia 15 de janeiro e chegaram a 18 dias com deslocamentos diários com aviões da FAB. Segundo o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, a “prioridade zero” para equilibrar o atendimento na rede hospitalar de Manaus é transferir cerca de 1,5 mil pacientes de Covid-19 para outros estados.

Texto: Agência de Notícias do Paraná