Paróquia Nossa Senhora das Dores terá almoço polonês e festival de prêmios no domingo (2)

A Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, vai promover no próximo domingo (02/07) uma festa com almoço polonês e também um festival de prêmios. A programação inicia às 9h15 com a celebração de uma missa, às 11h será servido o almoço, e às 13h30 terá início o festival de prêmios.

O 1° prêmio será de R$5.000,00, o segundo R$1.000,00, o terceiro um voo panorâmico para 2 pessoas no valor de R$1.000,00. No total serão 60 prêmios em 22 rodadas normais, 18 prêmios em rodadas extras e 20 prêmios na rifa da bala premiada. As cartelas das rodadas normais custam R$6,00 uma ou se levar 4 paga R$20,00, das rodadas extras custam R$ 2,00 cada ou 3 por R$5,00 e a rifa custa R$1,00 cada número.

A Paróquia Nossa Senhora das Dores fica na Av. das Araucárias, 3437 – na Vila Angélica. Mais informações pelo fone (41) 3643-7137.

