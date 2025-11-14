No próximo domingo (16/11), a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro irá promover a 32ª edição da tradicional Festa das Capelinhas. Às 10h será celebrada a Santa Missa com a presença das mensageiras e mensageiros das capelinhas, às 11h30 acontece o almoço de confraternização, e às 13h30 começa o festival de prêmios, com venda de pasteis, salgados, tortas, bolos e bebidas.

O Primeiro prêmio será de R$6mil, o segundo de R$2mil, o terceiro mil reais, todas divididas em três batidas. Haverá um total de 20 rodadas normais, duas extras e a rifa do pirulito premiado. Cada cartela custa R$6 ou se levar quatro paga R$20.

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizada na rua Pedro Gawlak 174, em frente à Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha.

Edição n.º 1491.