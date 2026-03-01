A Paróquia Senhor Bom Jesus, localizada no bairro Costeira, convida toda a comunidade araucariense para participar do Cerco de Jericó, que acontece entre os dias 2 a 8 de março. Na segunda-feira (2), às 6h, haverá uma Missa de abertura da semana de orações. Entre a segunda (2) e a sexta-feira (6), serão celebradas Missas às 19h30.

No sábado (7), a Missa acontece às 19h30. No domingo (8) também haverá a celebração de uma Missa às 9h, e às 19h acontece o encerramento com a benção do Santíssimo.

O Cerco de Jericó para a Igreja Católica cumpre a função de oração e consagração em que os fiéis se unem em um esforço espiritual, clamando pela intervenção de Deus nas suas vidas e desafios. Em outras palavras, é como se estivéssemos cercando nossas dificuldades e problemas, assim como os israelitas cercaram Jericó.

A Paróquia do Costeira fica na Rua Bernardino Lemos, 20.

